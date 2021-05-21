Кредит и поглощение

Двое петербургских предпринимателей ворвались на строительный рынок Москвы. Контроль над одной из фирм был получен после довольно странного кредита.

Предсмертный займ

В 2010 году в Москве появилось ООО «Инженерно-строительный консалтинг». Компания занималась правовой деятельностью, а ее учредителями стали Евгения Антонова и Андрей Михайлов. Доля Антоновой была чисто номинальной - всего 0,1%, но уже через 4 года она лишилась и ее. Совладельцем компании стал петербуржец Игорь Скляренко, на тот момент уже имеющий большой опыт в разных сферах бизнеса.

Но компания работала в стабильный убыток - от 2 до 14 млн рублей. Единственным по-настоящему прибыльным для нее стал 2013 год. В 2016-м «Инженерно-строительный консалтинг» получил подряд от ПАО «КВАДРА» (появилась после реформы РАО ЕЭС России). По условиям госзаказа, фирма должна была провести строительный аудит строящихся объектов на 1 квартал 2016 года. Конкурс прошел на безальтернативной основе.

Этот госзаказ стал единственным в истории компании, а через несколько лет произошло странное. К 2020 году Скляренко и Михайлов стали совладельцами сразу нескольких юридических лиц. Среди них оказалось ООО «ТЦ на Уральской» (им они владеют вместе с петербуржцем Сергеем Кинчиным). Такого торгового центра в Москве нет, фирма занималась лишь управлением и арендой недвижимого имущества. Такой же деятельностью занималось ООО с похожим названием - «ТЦ на Сиреновом».

В 2017 году «ТЦ на Сиреневом» взял в долг у Скляренко, Михайлова и Кинчина почти 50 млн рублей. Зачем эта сумма нужна была фирме, находившейся в прибыли (по итогам 2016 года - более 57 млн рублей) - неизвестно. Как и то, где нашли деньги владельцы убыточного предприятия. Но, как бы то ни было, кредит был оформлен. Однако расплатиться с ним владельцы «ТЦ на Сиреневом» не смогли.

Кредит был взят у ООО «Инженерно-строительный консалтинг» и ООО «ТЦ на Уральской». Они и стали инициаторами подачи двух исков с требованием о банкротстве «ТЦ на Сиреневом». Однако летом 2020 года оба дела были прекращены - стороны пришли к мировому соглашению, утвердив сроки и порядок оплаты задолженности. И понятно - почему.

С 2011 года учредителями «ТЦ на Сиреневом» были некие Армен Арутюнов и Александр Китбалян. Но в мае 2020 года контроль над должником получил все тот же Игорь Скляренко. Погашать долг перед самим собой - довольно странная история.

Примечательно, что генеральный директор ООО «ТЦ на Сиреневом» Валентин Глазырин был признан банкротом и решением Арбитражного суда Московской области в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Правда, желающих приобрести его недвижимость с молотка до сих пор не нашлось.

Самому Скляренко при этом еще удается удержаться на плаву, хотя Федеральная служба судебных приставов регулярно возбуждает и против него исполнительные производства для взыскания разных долгов. Вот и сегодня за бизнесменом числится неустойка по госпошлине, присужденной судом. Сумма, правда, копеечная (всего 1817 рублей), но и ее владелец нескольких ТЦ выплачивать в бюджет почему-то не спешит.

История «успеха»

Игорь Скляренко и Андрей Михайлов начали заниматься бизнесом еще в нулевых. В основном они имели отношение к строительству и смежным сферам. Среди прочего, выходец из Петербурга Скляренко был гендиректором фирмы «Трансгидрострой», строящей жилые здания. Компания регулярно получала госзаказы от департамента строительства Москвы, причем, многие закупки проходили на безальтернативной основе. И это несмотря на то, что у устроителей аукциона были поводы усомнится в заказчике. К примеру, «Трансгидрострой» не смог завершить реконструкцию моста над Ленинградским шоссе через канал имени Москвы за почти 300 млн рублей. Договор был расторгнут по соглашению сторон.

В итоге «Трансгидрострой» ушел в долги и был признан банкротом, но к тому моменту Скляренко уже покинул должность генерального директора. На сегодняшний день он является учредителем семи юридических лиц. И в деньгах, судя по всему, не нуждается. Так, Скляренко (во всяком случае, его полный тезка и ровестник) владеет автомобилем Aston Martin Vantage, который оценивается больше, чем в 100 тыс. долларов.

Судя по аватарке в одном из мессенджеров, на рабочем месте Скляренко висит портрет Владимира Путина. В телефонных книжках знакомых он записан как «Клиент Белый дом», «Астон Мартин», «Гелик», «Крипта».

В активе у москвича Андрея Михайлова - четыре компании. Они все также связаны с недвижимым имуществом и консультированием по вопросам коммерческой деятельности. Известно, что Михайлов стал собсвенником квартиры недалеко от центра Москвы. «Андрей Бавария» - так записывают в своих телефонных книжках его знакомые.

Сергей Кинчин, как и Скляренко, родился в Петербурге. Там на его имя записано целых две квартиры, а под Северной столицей - еще и садовый участок. В Санкт-Петербурге у него же есть два бизнес-актива: «Эстэйт СПб» и ТД «Шунгит», который приносят небольшую прибыль - около 1,3 млн рублей в год.

Эти люди связаны с большим количеством компаний, многие из которых впоследствии были ликвидированы. У них было много кредитов. И много денег. И много долгов. Репутация весьма странная, но если такие люди появляются на профильном рынке, значит, это кому-нибудь нужно. Но кому? И для чего именно? В чьих интересах, по какой схеме и какой конкретно ТЦ (или другую фирму) они получат в собственность еще? Ведь, судя по всему, финансы, доли в бизнесе и должности даются им не просто так.

Вопросы, вопросы... Ответ на которые, пожалуй, могут дать только налоговые инспекторы и чиновники стройкомплекса Москвы.