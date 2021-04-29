Апартаменты легализуют в жилищном законодательстве

Парламентарии подготовили поправки к Жилищному, Градостроительному и Земельному кодексам, пишет «Парламентская газета». В них появится понятие «многофункциональное здание». Такие здания в народе называют апартаментами.

Это постройки, где сочетаются жилые и нежилые территории. Законом будет определено, в каком порядке взимать плату за ЖКУ с владельцев помещений, как определять долевое участие и как регистрировать собственников.

Законопроект также предусматривает, что перевод нежилого помещения в жилое будет допустим только в случае, если в статус жилого переводятся все помещения на лестничной площадке.