В ОП РФ предложили оплачивать малоимущим часть аренды жилья из бюджета

Правозащитница и член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева предложила предоставлять налоговые льготы для рантье, которые сдают жилье в порядке соцнайма, пишет АГН «Москва».

«Если делать окупаемый проект для бизнеса, предположим, сдавать квартиры по цене 20 тыс. руб., это все равно для многих дорого, и таких потребителей будет не очень много.

Но если ввести форму социальной поддержки такую, как субсидия на найм, то есть для потребителей это будет 10 тысяч руб. в месяц, малоимущие смогут это потянуть. Еще 10 тысяч руб. будет доплачивать государство за счет этой субсидии», — разъясняет свое предложение правозащитница.

По словам Разворотневой такой подход следовало бы предоставлять не только застройщикам, но и частным владельцам недвижимости.

Вместе с тем она предлагает муниципалитетам в малых городах закупать простаивающие квартиры или брать их в аренду по минимальным ценам для наращивания арендного фонда.