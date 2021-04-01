Верховный суд: Долю жилья банкротов не могут унаследовать родственники

В Верховном суде не в пользу заявителей рассмотрели дело о праве наследователей на долю жилья погибшего родственника. Суть дела излагается в материале «Интерфакса».

Дочь и внук умершей в 2017 году москвички в итоге лишаться ⅓ квартиры, в которой проживают на юго-западе Москвы. Ранее такое решение приняли Никулинский районный суд и Арбитражный суд столицы. Причина тому — долг умершей родственницы размером в 15,9 миллиона рублей, из-за которого она была признана банкротом.

Суды признали, что фактически граждане не лишаются единственного жилья, хотя и теряют из распоряжения долю.

«В рамках настоящего дела осуществляется банкротство наследственной массы, а не наследника», — поясняет коллегия Верховного суда.