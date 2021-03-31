Минстрой кроме "аварийных домов" определит статус "ветхих зданий"

C 31 марта Минстрой займется документом о порядке признания многоквартирных домов ограниченно приспособленными для эксплуатации. Об этом пишет «Парламентская газета».

Минстрой получил эти полномочия в связи с законом о комплексном развитии территорий.

Кроме аварийных домов будет введено понятие ветхих домов, которые пока не являются аварийными, но в скором времени могут оказаться в этом статусе.

Эти нововведения сделают более доступным вопрос о проведении капитального ремонта. В регионах довольно много домов в серьезно изношенном состоянии, но пригодном для эксплуатации. Новые методики позволяют определять их приоритетность в очереди на капремонт.