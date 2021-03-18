Гильдия риэлторов предложила Мишустину ввести льготную ипотеку на вторичное жилье

Эксперты уверены, что правительство должно принять новые срочные меры для предотвращения кризиса в сфере строительства.

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил Sobesednik.ru, что снижение спроса на ипотеку и уровня одобрения заявок скорее всего продолжится в 2021 году и может привести к тяжелым последствиям для строительной отрасли.

Чтобы избежать кризиса в сфере строительства, Гильдия риэлторов решила предложить правительству России ряд мер.

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев//фото: стоп-кадр YouTube

– Для стимулирования спроса на жилье, который снижается из-за отсутствия роста доходов россиян, правительству надо поддержать льготную ипотеку на готовое построенное жилье, а не продолжать стимулировать долевое строительство с привлечением денежных средств физических лиц. В нем уже нет никакой необходимости, так как жилье у нас в основном строится на деньги банков, – отмечает Апрелев.

Напомним, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% (строящееся и готовое жилье от застройщика) действует в России до 1 июля 2021 года.