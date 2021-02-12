Единый реестр нуждающихся в жилье позволит отслеживать очередность льготников

В России появится единый реестр льготников, нуждающихся в жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.

Всего сейчас в очереди на улучшение жилищных условий находятся примерно 4 миллиона россиян. Точно подсчитать их невозможно, поскольку их учет ведется разными органами на региональном уровне. В связи с этим и возникла идея единого документа данных.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — отмечают в ведомстве.

Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов отмечает, что единая система позволит в том числе и избежать инцидентов, когда информация о льготниках теряется в недрах ведомств и учреждений. Из реестра, как только она туда будет добавлена, ей уже никуда не деться.

К тому же единая база позволит отслеживать справедливость решений в очередности при получении жилья.

Сейчас в России среднее время ожидания квартиры на льготных основаниях — около 20 лет.