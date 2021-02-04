В феврале неплательщики за ЖКУ вновь начнут получать пени и штрафы

Уже в феврале россияне вновь начнут получать пени и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Выборного. Такой ответ ему был предоставлен в Министерстве строительства и ЖКХ.

Мораторий на взимание штрафов ввели в период пандемии, когда часть граждан осталась без дохода из-за того, что кто-то потерял работу, а у кого-то объявленные «оплачиваемые нерабочие дни» оказались неоплачиваемыми.

Пролонгировать поддерживающую меру не стали. Против такой инициативы выступили и в ассоциации энергосбытчиков, где отметили, что ситуация с долгами по квартплате всерьез ухудшилась.

Напомним, что за период пандемии реальные доходы граждан упали на 3%.