Россиян начали штрафовать за спальни в ванной и аквариумы вместо стены

Сотрудники жилищной инспекции в России активно начали проводить проверки в квартирах с незаконной перепланировкой, рассказывают журналисты РЕН ТВ в сюжете.

В первую очередь идут по квартирам, на перепланировку которых жалуются соседи. Например, если человек умудрился вырезать проемы в несущих стенах, что угрожает в том числе ближайшим квартирам.

У некоторых граждан спальня оказывается в месте, где по техническому паспорту предусмотрена ванная комната. Также у инспекторов есть претензии к тем, кто объединяет квартиры с лоджиями и балконами. Нарушением считается и прокладка теплого пола без согласования.

Риэлтор Владимир Пушкарев вспоминает, как россиянин полностью снес в квартире несущую стену установил на ее место огромный аквариум, куда запустил осетров.

«Это, конечно, было очень красиво, но вы представляете, какая нагрузка воды и тяжесть ложилась на пол», — поясняет риэлтор.

При этом собственника жилья о проверке уведомляют за месяц. Хотя он может и проигнорировать пришедших жилищных инспекторов, но тогда чиновники смогут обратиться в суд и вернуться к квартире уже с судебными приставами.

Приводить квартиру в соответствие с техническим паспортом гражданин обязан за свой счет. А также придется оплачивать штраф.