Исторические здания могут передать в безвозмездное пользование частным школам

Совфед предложил передать работающим в сфере образования и культуры частным учреждениям объекты культурного наследия.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект, разработанный председателем комитета по экономической политике Андреем Кутеповым и главой комитета по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

Как указывается в пояснительной записке к документу, нововведение будет иметь положительный результат, поскольку «длительное невовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот становится следствием их дальнейшего разрушения, утраты предметов охраны или незаконного использования».

Авторы инициативы подчеркивают, что передача в безвозмездное пользование объекта культурного наследия поможет освободить арендатора от «весьма обременительной» арендной платы. «Кроме того, это позволит повысить долю участия субъекта Российской Федерации в вопросах контроля за использованием объектов культурного наследия, а также вовлечения таких объектов в гражданский оборот», – указывается в пояснении.

Отмечается, что в России, по данным Минкульта, насчитывается почти 180 частных образовательных организаций, которые располагаются в объектах культурного наследия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, определяющий особенности регулирования деятельности детских школ искусств.