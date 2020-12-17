Минприроды предлагает собрать всю информацию о мусоре в Сети

Министерство природных ресурсов подготовило законопроект, который аккумулирует в Сети всю информацию об обращении коммунальных отходов в стране. Об этом пишут «Известия».

Федеральная схема обращения с отходами будет опубликована в Интернете и с ней сможет ознакомиться любой россиянин. Эту идею уже поддержали в профильном комитете с точки зрения прозрачности системы, но попросили обосновать эффективность новой системы.

«Учесть все субъекты, которые выбрасывают отходы, практически невозможно, но, конечно, если уже есть такое решение, то это было бы очень неплохо», — заявляет член комитета Михаил Емельянов.

В системе будет опубликована информация об источниках образования коммунальных отходов, нормативах их накопления, объектах размещения, а также данные о местах для обработки, утилизации и обезвреживания.

Например, на карте России существует более 4 тысяч объектов по переработке, обезвреживанию и сортировке отходов, из которых полторы тысячи — свалки и места хранения отходов, в том числе нелегальные.

Какая именно сумма понадобится для организации системы, пока не уточняется.