Собянин дал названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро

Новаторская, Мнёвники, Терехово и Карамышевская: несколько станций московской БКЛ получили официальные названия.
Как пишет «Интерфакс», соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Станция Новаторская расположена вдоль улицы Новаторов рядом с Ленинским проспектом. С нее можно будет пересесть на строящуюся Троицкую линию метро.
Карамышевская находится недалеко от пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения, Мневники – на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной.
Станция Терехово расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.