В Сибири мужчина пошел под суд за самоуправство из-за сноса дома на своем участке

В Новосибирске в марте текущего года мужчина купил участок на территории одного из микрорайонов. Уже после совершения сделки обнаружилось, что на участке находится дом в муниципальной собственности.

При этом в доме проживают две семьи с детьми. Одна из них снимает жилье на основании договора социального найма. После нескольких попыток выселить граждан с выкупленного участка в мае мужчина пригнал на участок спецтехнику и снес здание.

В итоге против владельца земли заведено уголовное дело по статьям о самоуправстве и умышленном уничтожении чужого имущества, что повлекло за собой тяжкие последствия. Фактически семьи с несовершеннолетними детьми остались без единственного жилья, пишет пресс-служба областного СК.