Предложенный Минстроем запрет апартаментов ударит по 60% элитного жилья Москвы

Минстрой предложил запретить строительство апартаментов и законодательно закрепить статус уже существующих объектов.

Об этом в ходе обсуждения проблемы в Совете Федерации заявил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

По его словам, позиция министерства заключается в том, что такой вид недвижимости возводить нецелесообразно. «Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все – эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», – сказал Стасишин.

Чиновник указал на то, что статус апартаментов остается неопределенным с момента их появления на рынке недвижимости: так, при более низкой по сравнению с обычным жильем цене в них невозможно прописаться. Кроме того, хозяева апартаментов облагаются повышенным налогом на имущество и расходуют средства на повышенные коммунальные платежи, при этом они не обеспечены социальной инфраструктурой.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий отметил, что для апартаментов нужно утвердить новый вид жилых помещений, на который не будет распространяться весь набор привилегий и обязанностей, под которые попадают многоквартирные дома.

«Перед нами стоит задача легализации физически существующих, но не отраженных ни в жилищном, ни в градостроительном законодательстве объектов, и создания полноценных правил игры применительно к будущему строительству», – резюмировал Чернецкий. В качестве примера он привел комплекс «Москва-Сити», который «копирует градостроительные проекты в других странах».

Сенатор сообщил, что по поручению Валентины Матвиенко создана рабочая группа по вопросам защиты прав граждан.

Изменения предлагается внести в жилой кодекс и ряд других законов.

Гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов прокомментировал инициативу Минстроя, отметив, что она затормозит дальнейшее развитие «Москва-Сити». «По нашему мнению, в "Сити" и прилегающем районе "Камушки" пересмотрят планы строительства в сторону отказа от жилья, так как невозможно возводить деловой квартал по нормам жилищного строительства», – цитирует Смирнова «РИА Новости».

По словам управляющего партнера компании «Векторстройфинанс» Андрея Колочинского, запрет в первую очередь повлияет на столичный рынок недвижимости, где на апартаменты приходится 17% от общего объема предложения новостроек. «Если рассматривать по классам, в большей степени запрет затронет элитный и премиальный сегменты в Москве, где доля апартаментов составляет 60%», – сказал он.