У Минстроя просят разрешить проверять проводку в домохозяйствах

Общественная палата совместно с НП «ЖКХ Контроль» направила к Минстрою обращение, в котором предлагает ввести в России периодическую проверку состояния проводки в частных домохозяйствах. Об этом сообщают «Известия».

В том числе указывается, что должна быть введена персональная ответственность проверяющих.

В мотивационной части предложения указывается, что 80-90% из числа причин пожаров в жилых помещения связаны именно с коротким замыканием. Но коммунальные службы дважды в год проверяют только общедомовые сети. В частную собственность служащие проникать не могу по закону.

Главный инженер компании по монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов отмечает, что средний срок исправного функционирования проводки — 30 лет. Но из-за перегруза современной техникой она может изнашиваться гораздо быстрее.

Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов идею поддержал, отметив, что граждане не имеют компетенции самостоятельно оценивать состояние проводки. Для этого необходима экспертная помощь.

В ОНФ тоже отмечают, что контроль в квартирах должен быть как за проводкой, так и за газовым оборудование, поскольку угроза может касаться не только конкретного домохозяйства, но и его соседей.