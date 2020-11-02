Маткапитал могут разрешить использовать при оформлении сельской ипотеки

Кабмин подготовил постановление, которое позволит использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, финансовые организации «зачастую отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено», теперь же взять кредит на приобретение или строительство жилья будет проще.

Мишустин отметил, что программа сельской ипотеки пользуется популярностью. «Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности», – отметил премьер, добавив, что к настоящему моменту уже выдано более 27 тысяч льготных ипотечных кредитов, хотя такая возможность появилась только в 2020-м.

«В бюджете на 2021 год на эти цели мы предусмотрели более 4 млрд рублей», – сообщил Мишустин. Он рассказал, что также расширяется список регионов, где на покупку либо возведение жилья можно взять увеличенную сумму в размере пяти миллионов – теперь в эту категорию войдет, в частности, ЯНАО. До этого такая возможность была у жителей Дальнего Востока и Ленинградской области.

«Рассчитываем, что эти изменения помогут людям, которые участвуют в этой программе, переезжать в сельскую местность», – подчеркнул глава российского правительства.