Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал без возврата в ПФР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает процесс использования маткапитала в случае банкротства девелопера в случаях, когда выплата была вложена в недвижимость. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение правительства.

Раньше семьям, которые сталкивались с подобными ситуациями, вынуждены были сначала возвращать компенсацию в Пенсионный фонд и только после этого вновь получать выплату для повторного использования. Для этого еще необходимо было пройти судебные инстанции и доказать свое право на повторную выплату материнского капитала.

По новому алгоритму средства в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а право на повторное использование у семьи будет появляться автоматически.

«У ПФР даже при всем желании нет возможности «войти в положение» каждого конкретного человека и обойти существующий порядок выдачи средств мат.капитала. Этим и была обусловлена необходимость исключительно в судебном порядке восстанавливать свои права. Вариантов внесудебного решения данной проблемы не было», — объяснила ситуацию юрист Ирина Орешкина.

Напомним, государственная программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года.