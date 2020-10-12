В России завершается госпрограмма по доступности чистой воды для населения

В России в 2020 году завершается десятилетняя государственная программа «Водная стратегия», но выделенные 660 миллиардов не смогли существенно изменить ситуацию с водоснабжением в стране.

В 2019 году 21 миллион россиян не имели доступа к нормальной воде, пишут «Аргументы недели» со ссылкой на Росстат. Еще на старте госпрограммы было известно, что в замене водопроводных сетей нуждаются порядка 40% коммуникаций. А закладываемый бюджет мог покрыть только 1,5% сетей в год

Отмечается, что качественным водообеспечением сегодня обладают только жители Севастополя, Астраханской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга.

ОТР пишет, что в некоторых регионах жители отказываются от водопроводной воды из-за ее непригодности. Качество воды такое, что она выводит из строя сантехнику и стиральные машины. Так, например, дела обстоят в городе Кузнецке Пензенской области.