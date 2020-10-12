Общественная палата предложила запретить приватизацию социального жилья

Комиссия Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам подготовила законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Речь идет о статьях, касающихся социального жилья, пишут «Известия».

Так, предлагается упразднить все многообразие форм социального жилья и ввести единое понятие «социального жилищного фонда». Тут же подразумевается, что ни одна из квартирных единиц этого фонда не может быть приватизирована благополучателем.

Такая мера предложена в связи с нехваткой социального жилья: в некоторых регионах средний срок ожидания доступа к социальной недвижимости — 70 лет.

Для решения проблемы предлагается предусмотреть в «социальном жилищном фонде» субсидии для малоимущих и других категорий граждан, которым положены квадратные метры с щадящими условиями оплаты. Предполагается, что гражданам можно будет компенсировать часть арендной платы вне зависимости от того, принадлежит ли жилье органам местной или государственной власти.