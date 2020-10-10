В Великобритании зафиксирован самый активный с июня 2016-го рост цен на жилье

Темпы роста цен на недвижимость в Великобритании в последнем месяце стали самыми высокими за последние четыре года.

Об этом свидетельствует индекс цен на жилье банковской организации Halifax, пишет «Новый век».

Сообщается, что цены на недвижимость в стране в сентябре выросли на 7,3%, показав самый быстрый темп роста с июня 2016-го. В августе этот показатель составлял 5,2%.

В месячном исчислении цены на жилье в сентябре были на 1,6% выше, чем в августе. Средняя цена дома в Великобритании сейчас составляет приблизительно £250 тысяч (около $326 тысяч).

Причина тенденции заключается в активизации рынка после карантинных мер по COVID-19, отмечают эксперты. Согласно их прогнозам, в ближайшее время она пойдет на спад из-за роста безработицы и снижения доступности ипотеки.