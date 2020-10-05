Архитекторы просят Путина отказаться от идеи "подменить реставрацию строительством"

Законопроект Минстроя, по которому сохранение объектов культурного наследия передается единому заказчику из сферы строительства, вызвал протест среди архитекторов и реставраторов. Более 300 специалистов написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, попросив его отказаться от этой идеи, так как она фактически уничтожит всю реставраторскую деятельность в России. Такое же письмо направлено главе Минкульта Ольге Любимовой.

«Основная угроза состоит в сращивании принципиально разных видов деятельности — строительства и реставрации, — говорится в письме (цитата по РБК). —

Попытки подменить реставрацию строительством приводят к созданию муляжей, из-за которых полностью утрачивается историческая ценность древних зданий».

Авторы документа просят Путина оставить реставрационную деятельность под Министерством культуры, отмечая, что их основной задачей является «сохранение материала и формы памятника как подлинных исторических свидетельств», в то время как строители в основном занимаются освоением бюджета в нужный срок: «В конце концов, будут применяться те же удешевленные расценки, которые погубят реставрацию», — говорит глава «Секции реставрации памятников архитектуры» научно-методического совета при Минкульте Андрей Баталов.

Под угрозой исчезновения встанут не только памятники скульптуры и архитектуры, но вся реставрационная школа в России, которая просто перестанет быть востребованной.