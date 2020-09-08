Титов предложил выдавать сиротам при выпуске из детдома аналог маткапитала

Бизнес-омбудсмен Борис Титов с площадки Партии роста предложил выдавать сиротам при выпуске из детского дома деньги в размере материнского капитала. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Титова.

Защитник прав предпринимателей предлагает ограничить использование этой суммы: выпускник детдома сможет потратить деньги на первый взнос по ипотеке или потратить их на съемное жилье.

«Это не огромные деньги. Детдомовцев в России не так много, и это в любом случае самое безболезненное решение их проблем», — сказал политик на встрече с выпускниками детских домов в Новосибирске.

Отмечается, что в России сиротам очень долго приходится ждать положенных по закону квартир. В регионах средний срок ожидания превышает 20 лет. В Чечне сирота получает квартиру примерно в течение 49 лет, а в Ингушетии — в течение 47 лет.