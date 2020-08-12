Переселение в рамках программы реновации в Москве будет проходить в три этапа

Переселение участников программы реновации в новое жилье будет проходить в три этапа. Очередность процесса переселения власти Москвы опубликовали на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Как говорится в сообщении, в первом этапе новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап — с 2025 по 2028 год — планируется начать переселение более 1 630 домов, а это еще 330 тысяч москвичей. Остальные — около 380 тысяч человек — переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. В этот период планируется расселить более 1 800 домов.

С момента запуска программы реновации за три года новые квартиры получили более 18 тысяч граждан, еще 6 тысяч находятся в процессе переезда. В процессе расселения числятся 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома — в разной степени строительной готовности, 88 объектов — на стадии проектирования.

«Было важно оценить территорию, на которой расположены сносимые дома. Если есть транзитные магистральные трубопроводы, питающие сохраняемую застройку, то старые пятиэтажки можно легко и без дополнительных затрат отключить от электросетей, водо- и газопровода. Если нет, то сначала необходимо будет реконструировать инженерные сети, чтобы не оставить часть района без воды или света», — говорится в сообщении.

К первому этапу отнесли дома, которые удовлетворяли наибольшему количеству условий.

1 июня 2017 года Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации» — таким образом в Москве была утверждена программа реновации. Спустя месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, куда вошло более 5 тысяч домов, среди которых преимущественно пятиэтажные «хрущевки». Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.

В рамках программы реновации должно быть построено около 30 млн кв. м жилья. Это почти вдвое больше площади сносимого. Общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.