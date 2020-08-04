В Москве заменили три тысячи фонарей на светодиоды

Около 20% наружного освещения в Москве переоборудовано на светодиодное.

Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на руководителя департамента наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки АО «ОЭК» Дениса Крука.

По его мнению, светодиодные светильники являются более экономичными и безопасными, чем традиционные натриевые и лампы накаливания.

«Светодиоды потребляют меньше электроэнергии, не содержат вредных веществ, не требуют специальной утилизации, а также могут быть повторно использованы. К тому же, их спектр максимально приближен к спектру естественного освещения, что создает комфортную среду для людей. Если сравнивать светодиодное освещение с лампами накаливания, то светодиоды экономнее в 5-6 раз», — пояснил Крук.

В Москве планируют заменить около 9 тысяч светильников наружного освещения до конца 2020 года. 3 тысячи из них уже заменены.