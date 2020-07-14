Одобрен проект застройки участка в 6 гектаров на территории Бадаевского завода

Проект многофункционального жилого комплекса на участке 6 гектаров на территории Бадаевского завода получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения Москомархитектуры.

Об этом сообщает РИА Новости.

Разработкой концепта были заняты в швейцарском архитектурном бюро, которое является лауреатом Притцкеровской премии — Herzog & de Meuron.

В ходе реализации проекта будет произведена реставрация объектов культурного наследия, создание социальной инфраструктуры, открытых городских пространств и новое строительство, которое «возвысится» на 35 метров над землей на стройных колоннах.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект предполагает появление нового здания, развитие прибрежной территории, а также создание парка площадью четыре гектара и набережной.

«Приоритетная задача развития территории бывшего Бадаевского завода — насытить жизнью знаковое место, связать его с Дорогомиловским районом и городом в целом», — отметил Кузнецов.

Авторы проекта сообщают, что одним из главных условий при разработке проекта было сохранить видовые характеристики на ансамбль «Трехгорного пивоваренного завода» с реки.

Ключевым элементом проекта станет треугольная башня, в которой будет располагаться штаб-квартира «Роскосмоса».