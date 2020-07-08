В центре Москвы к 2031 году появится двухсотметровый небоскреб

Архитектурный Совет Москвы поддержал строительство небоскреба высотой в 200 метров на Красной пресне. Как отмечается на сайте организации, он будет располагаться на стыке Мантулинской улицы и улицы 1905 года. Сроки реализации проекта обозначены 10 годами, начиная с 2021-го.

«Я поздравляю заказчика и архитектора с таким принятием проекта Архсоветом. Совет проект поддерживает. Считаю этот проект знаковым и качественным», — приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Изображение с сайта главного архитектора Москвы

Вместе с небоскребом, будет возведено и другое здание высотой 57 метров. Оба они будут предназначены для аренды офисов, а на нижних этажах расположатся магазины и кафе. Под комплексом будет располагаться трехэтажная парковка, а рядом с ним в сторону набережной организуют общественное пространство. «Вдоль здания появится общественная и прогулочная зона, новый комплекс, в том числе и благодаря этому будет органично вписан в ткань города», — обещает автор проекта Сергей Чобан.

На самом верху высотки будет расположена смотровая площадка.

Строительством комплекса будет заниматься ПАО «Центр международной торговли».