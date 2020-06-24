В Башкирии обманутого дольщика из-за голодовки приговорили к 20 часам работ

32-летнего жителя Иглинского района в Башкортостане Артема Рябова приговорили к 20 часам исправительных работ за действия, квалифицированные судом как митинг, сообщает «Медиакорсеть».

Предметом разбирательства стала голодовка, которую устроили восемь человек из числа 250 обманутых дольщиков в селе Иглино. С 2014 года они не могут заселиться в свои квартиры из-за того, что дома не достроены.

«Устав от бесконечной волокиты чиновников, мы были вынуждены пойти на отчаянный шаг — акцию голодовки, которую начали 22 июня, в День памяти и скорби. В ней выразили желание участвовать 8 человек. Приехали также и другие граждане, годами не дождавшиеся обещанного жилья, представители администрации района, в том числе и глава района Николай Самойленко», — цитирует издание инициаторов голодовки.

На акцию прибыли сотрудники полиции и определили Рябова как устроителя мероприятия. Ему предложили: либо протокол составляют на всех участников голодовки, либо на него одного.

Артем Рябов намерен обжаловать решение суда.