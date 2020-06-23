Данные об аварийных домах станут общедоступными в едином реестре

Законопроект о создании единого реестра аварийных домов получил поддержку Минстроя и профильного комитета Госдумы, пишут «Известия».

Согласно проекту документа, закон заставит местные власти при принятии решения об аварийности направлять сведения в Росреестр. Тот, в свою очередь, будет включать данные в Единый государственный реестр недвижимости.

До сих пор покупателям квартир и домов было сложно добыть какие-либо данные о зданиях и их состоянии до того, как они станут собственниками квадратных метров. Законопроект устранит эту прореху в процедуре оценки недвижимости. Иногда продавцы умышленно скрывали факты аварийности.