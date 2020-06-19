Для сотрудников Минюста и ФСИН планируют построить единый комплекс зданий

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Минюст, возможно, переедут в одну штаб-квартиру.

Об этом рассказал заместитель гендиректора «Дом.РФ» Денис Филиппов, передает «Коммерсантъ». «Мы обсуждаем с Минюстом возможность строительства в Москве единого комплекса зданий», – сообщил он. По словам Филиппова, сейчас рассматриваются варианты дальнейшего использования зданий, в которых располагаются ФСИН и Минюст в настоящий момент.

Основные здания Минюста и ФСИН находятся на Житной улице в центре Москвы, еще несколько объектов подконтрольных им структур расположены в других районах столицы.

Несколько лет назад «Дом.РФ», ныне возглавляемый Виталием Мутко, выступал оператором проекта по переезду Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития в «Москва-Сити».