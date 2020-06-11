Вторичный рынок жилья может снизить цены на 10-12% в ближайшие месяцы

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов предположил, что в среднесрочной перспективе вторичный рынок жилья ждет снижение цен в связи с безработицей, падением доходов и ожиданием второй волны коронавируса.

«В среднем по России цены на вторичном рынке [жилья] могут снизиться на 10-12% относительно докризисного уровня», — цитирует слова эксперта ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Роскачества.

В новостройках же наоборот отмечается прирост в ценах на 2,3%, судя по данным федерального портала «Мир квартир». В Москве, Сочи и Владивостоке цена за квадратный метр в новом жилье увеличилась на 4%. Застройщики в этой ситуации, скорее всего будут рассчитывать на льготную ипотеку, но Sobesednik.ru уже писал о том, во что обходятся гражданам попытки вступить в эту социальную программу.

При этом на рынке авто, вероятнее всего, все-таки произойдет значительный рост цен. Автоэксперт Антон Чуйкин предположил, что до конца года прирост в ценник на авто в России составит около 15-20%.