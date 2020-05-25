Столичная мэрия планирует купить ДК Горбунова за 650 млн в ближайшие 2,5 месяца

Власти Москвы намерены в ближайшее время приобрести ДК имени Горбунова, принадлежащий Центру имени Хруничева (ГКНПЦ).

Об этом рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. «На стартовых условиях ДК Горбунова стоит около 650 миллионов рублей, а цена прочих объектов составляет порядка 1,8 миллиарда рублей. Однако если на торги придет кто-то, кроме нас, то цена может скорректироваться», – заявил он в интервью «РИА Новости».

Осенью 2029 года заммэра сообщал о том, что в рамках создания Национального космического центра на территории ГКНПЦ власти Москвы собираются приобрести ряд объектов предприятия.

В настоящий момент, по словам Ефимова, идут два связанных с этими планами процесса. Один из них предполагает покупку здания ДК Горбунова, а второй – приобретение бывших детских садов ГКНПЦ.

Чиновник уточнил, обе сделки планируется завершить в ближайшие 2-2,5 месяца.

Здание ДК, получившего название в честь директора московского авиационного завода № 22 Сергея Горбунова, было построено в 1930-х годах. С 1986 по 1990 год в нем работала Московская рок-лаборатория, тогда здесь начали проводиться концерты отечественных и зарубежных артистов. В 1995-1997 годах в ДК проводился фестиваль «Учитесь плавать», а в 1999-м прошло первое «Нашествие». В 2012-2017 годах здание занимал Театр мюзикла Михаила Швыдкого, затем – Театр Киноактера под управлением Никиты Михалкова. В 2019 году в ДК Горбунова возобновились концерты.