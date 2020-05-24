Роскосмос заявил о планах по созданию аэровокзала в терминале "Внуково-Космос"

В Роскосмосе сообщили о том, что корпорация намерена в течение трех лет построить аэропорт на космодроме Восточный.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение корпорации, также ведется строительство «современного аэровокзала и транспортного логистического центра во "Внуково-Космос"».

Кроме того, корпорация работает над отправкой Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС, а также над запуском лунной и марсианской программ и объединением разрозненных центров прикладных наук в Научно-исследовательский центр имени К. Э. Циолковского, говорится в сообщении. Помимо этого, ведется «методичная работа по финансовому оздоровлению ключевых предприятий отрасли» и созданию на их основе мощных космических фирм-холдингов.

Отмечается, что «все это предстоит сделать в течение ближайших трех лет».