В столице рассказали о том, что заборы способствуют росту преступности

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что возведение заборов и ограждений криминализует городскую среду.

Кузнецов назвал распространенным клише представление о том, что закрытые территории усиливают безопасность, и отметил, что они лишь создают «дополнительные места» для совершения правонарушений. «На самом деле, именно открытое пространство формирует безопасную среду. Весь мировой опыт это подтверждает», – цитирует Кузнецова «Интерфакс». Эксперт пояснил, что если за забором происходит что-либо противоправное, то неравнодушные люди не смогут прийти на помощь, либо и вовсе ничего не увидят.

Главный архитектор столицы напомнил, что градостроительная политика Москвы подразумевает создание открытых общественных пространств, которые должны стать точками притяжения людей и популярными местами проведения досуга. «Эти же принципы закладываются и в стандарты городской застройки, формирования новых районов и кварталов, в том числе и по программе реновации», – подчеркнул Кузнецов.