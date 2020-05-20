Дом с рухнувшей лестницей в Энгельсе мог находиться в аварийном состоянии 15 лет

Жилой дом в Саратовской области, где обрушились два пролета лестницы в подъезде, был признан аварийным в 2018 году.

Инцидент произошел ранее утром в Летном городке в Энгельсе. Как пишет «РИА Новости», в одном из подъездов четырехэтажного дома, где проживает 81 человек, обвалились два лестничных марша. Пострадала одна женщина, ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Жильцов эвакуировали с помощью автокрана, сейчас они размещены в школе. Прокуратура и СК проводят проверки.

Состояние здания и возможность в нем проживать должны оценить в течение двух дней. По словам начальника пресс-службы районной администрации Вячеслава Пашковского, на месте работает экспертная организация. Людям пообещали предоставить жилье в муниципальном маневренном фонде.

Сообщается, что дом построен в 1959 году. В 2018-м его признали аварийным, а в марте 2020-го была организована выездная внеплановая проверка, после чего жилищная инспекция предписала устранить нарушения, передает портал Saratovnews.ru. Выполнить ремонт предполагалось до 24 августа. Уточняется, что за дом отвечает ООО «Управляющая компания «Летка».

Одна из жительниц дома рассказала, что здание находилось в плачевном состоянии еще в 2005 году, а вопрос о расселении поднимается на протяжении длительного времени, пишет издание «Взгляд-инфо». По ее словам, в здании дважды обрушивались стены. «В 2013 году мы вошли в число лиц под расселение. Но потом выяснилось, что мы были исключены из распоряжения, так как факт установки аварийности домов не соответствовал процедуре по законодательству», – рассказала женщина.

Она обратила внимание на то, что в аналогичном состоянии находятся по меньшей мере еще два дома.