24% заемщиков не смогли решить финансовые проблемы за время ипотечных каникул

В первом квартале текущего года возможностью взятия ипотечных каникул воспользовались 8 тысяч россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Напомним, закон, закрепляющий право заемщика получить отсрочку по выплате ипотеки был принят летом 2019 года. С тех пор им воспользовались 24 тысячи человек, на которых лежат долговые обязательства по выплате средств за недвижимость.

Из общего числа граждан, которые получили право на каникулы, 2,3 уже завершили отведенный им период. 24% из них не смогли своевременно решить финансовые проблемы.

Чаще всего за услугой ипотечных каникул обращаются заемщики Москвы, Петербурга, Подмосковья, Башкирии и Краснодарского края.