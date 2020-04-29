17 регионов приступили к разработке программ по страхованию жилья от ЧС

Треть регионов отказалась от разработки внутренних программ по возмещению убытков, принесенных недвижимости граждан в результате ЧС. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

При этом в 13 регионах отказ от внутренних программ мотивировали отсутствием ресурсов для возмещения причиненного ущерба. В пяти регионах уверены, что в их субъектах маловероятны катаклизмы, которые могли бы нанести серьезный урон недвижимости граждан. Некоторые регионы пока только ждут, какой окажется практика в тех областях, где за разработку проектов уже взялись.

Среди приступивших к ней оказались Сахалинская, Челябинская, Рязанская, Ростовская, Иркутская, Новгородская, Московская, Ленинградская, Курская, Курганская, Владимирская, Свердловская области, Краснодарский, Хабаровский, Пермский края и Ханты-Мансийский автономный округ.

Рамочный закон о добровольном страховании от ЧС действует в России с августа 2019 года. В случае принятия его в регионах, по оценкам Минфина, суммы возмещений за потерянное имущество при ЧС могут быть увеличены на 50% по сравнению с обычными федеральными мерами поддержки.

Предполагается, что региональные программы начнут работать уже в текущем году, а на федеральном уровне реализация начнется в 2021 году. Премия по страхованию жилья в среднем составит 430 рублей в год.