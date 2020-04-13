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Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?

Недвижимость
19:25, 13 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

На многих многоквартирных домах в стране появились буквы: Е, Д, А, АА и т.д. Пока все обсуждают коронавирус, новация осталась малозамеченной. Между тем, как выяснил «Собеседник.ру», это управляющие компании пометили наши жилища по степени энергетической эффективности.

Что нам с того, мы разбирались с помощью Александра Козлова федерального координатора проекта «Школа грамотного потребителя».

– Эти буковки раньше ставили только на новостройках. Почему вдруг они стали появляться и на других домах?

– Почему только на новостройках? Ставили и на домах после капремонта. В последнее время класс энергетической эффективности стали определять и на остальных многоквартирных домах. Пока это еще не повсеместно, но это хороший сигнал, что управляющая организация (УО) знает состояние дома, определила его класс эффективности по установленным критериям.

– Что это дает собственникам жилья в таком доме? Например, человек живет в старой девятиэтажной панельке без капремонта, и на доме повесили букву Е, т.е. класс энергоэффективности низкий. Дальше-то что?

– Собственники будут понимать: чем ниже класс энергоэффективности, тем больше энергопотерь несет дом. А это, естественно, сказывается и на оплате за отопление, за электроэнергию.

Что касается домов, которым уже лет 50-60, там класс энергоэффективности точно низкий: тогда при строительстве были другие требования, и в рамках капремонта все это должно меняться.

– Это как раз и без буквы понятно. Хочется понять: неужели управляющая организация после этого начнет исправлять ситуацию и проводить мероприятия по повышению класса эффективности дома?

– Ежегодная обязанность управляющих организаций – представлять собственникам предложения по улучшению энергоэффективности. И уже вместе с ними (на общем собрании) представители УО должны обсуждать не только необходимые мероприятия, но и то, сколько будет стоить их реализация.

Инициативу, к слову, могут проявить и сами жители – договориться со своей УО о том, что следует сделать, чтобы повысить класс дома.

В любом случае не забывайте обязательно проговаривать все нюансы: скажем, сколько будет стоить установить датчик света на движение? К какой экономии приведет его установка? Как долго будет окупаться установка такого датчика? Такие же вопросы надо задавать при обсуждении установки узлов учета тепла и погодного регулирования.

– Правильно ли я понимаю, что, повесив на дом ту или иную букву, определяющую класс энергоэффективности, УО должна как минимум провести общее собрание с разъяснениями и рекомендациями дальнейших действий собственников?

– Безусловно. Если этого не происходит, собственникам самим стоит  теребить управляющую организацию.

– Предположим, предложения УО будут приняты собственниками. За чей счет будут проведены работы?

– Можно это сделать через программу капремонта. Есть даже такой специальный вид – энергоэффективный капремонт. Собственники могут потратить на него те средства, что накопили сами, или заёмные средства. При этом затраты на такой капремонт им может компенсировать государство в лице государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Размер такой поддержки может составлять до 80% от стоимости капремонта. Но сумма определяется для каждого дома индивидуально, причем, чем выше прогнозируемая экономия, тем больше поддержка.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Недвижимость

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