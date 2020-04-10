Жителя Пензы, недовольного забором губернатора, вызвали в полицию

Днем 8 апреля активист Альберт Герасимов в городе Пензе написал на заборе местного губернатора Ивана Белозерцева послание, требующее убрать ограждение.

По словам Герасимова, постройка установлена на территории земельного участка, который на кадастровой карте Росреестра обозначен как муниципальная дорога.

Утром 10 апреля Герасимова остановили на дороге сотрудники ДПС и Росгвардии, пишет «7х7». Его машина находилась в розыске из-за принадлежности к совершению преступления. Ему была вручена повестка для прибытия в отдел полиции с целью дачи объяснений.

Герасимов намерен отправится в отдел со своим адвокатом Юрием Вобликовым. Также они написали заявление в УМВД и региональное УСК заявление на губернатора и лиц, которые участвовали в слушаниях по передаче части муниципальной земли под частную постройку.