Москва намерена настаивать на передаче Израилем Александровского подворья России

РФ будет добиваться возвращения Александровского подворья в Иерусалиме, несмотря на временный запрет на передачу прав.

Об этом заявил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, передает «Интерфакс».

Ранее Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем, пишет «РИА Новости». Это было сделано в связи с иском, поданным от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене и считающим себя преемником дореволюционного Императорского православного палестинского общества.

Глава ИППО рассказал, что накануне, 7 апреля, тему обсуждали вице-премьеры РФ и Израиля Дмитрий Чернышенко и Зеэв Элькин. «С какой стати, интересно, Мюнхен представляет русское православие? Еще и американские товарищи подключились, там тоже нарисовалось новое общество, в Нью-Йорке зарегистрированное палестинское православное», – отметил глава Императорского православного палестинского общества.

По его словам, никаких документов, подтверждающих права на владение подворьем, у этих организаций нет, «несмотря на то, что 90 лет они там хозяйничают».

Александровское подворье, приобретенное Романовыми, находится в черте иерусалимского Старого города недалеко от Гроба Господня. После революции 1917 года начался спор за владение объектом. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оформить все права России на подворье, как и на церковь Святого Александра Невского в Иерусалиме.

Сообщения о согласии Израиля передать Москве Александровское подворье появились в конце января. Израильские СМИ предположили, что решение в пользу России принято в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в Москве за контрабанду наркотиков.