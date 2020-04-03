Собственников недвижимости освободят от выплат при снижении аренды в 2 раза

Заммэра Москвы Владимир Ефимов пообещал не взимать с владельцев коммерческой недвижимости соответствующие имущественные платежи при условии снижения ими арендной ставки хотя бы на 50%.

«Мы освободим от всех имущественных платежей… тех собственников, которые снизят не менее чем в два раза арендную плату для своих арендаторов», — пояснил Ефимов [цитата по РИА Новости].

Он объяснил такое решение вызванными карантинными мерами сложностями, которые испытывают граждане и организации, снимающие такую недвижимость. По его словам, для оказания помощи таким фирмам столичные власти выделили 8,6 миллиарда рублей.

Также он обратил внимание, что кроме этого мэрия намерена предоставить отсрочку по выплате земельного и имущественного налогов и торгового сбора. Платежи можно будет приостановить на год.

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