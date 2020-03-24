В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса

Столичным властям предложили ограничить шумные работы на период действия режима повышенной готовности из-за COVID-19.

С соответствующим предложением обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская, сообщается на сайте партии.

По мнению депутата, москвичам необходимо обеспечить комфортные условия нахождения в самоизоляции. «Поддерживаю принятые Вами меры и прошу ввести необходимые дополнительные меры на период действия режима повышенной готовности», – приводятся слова Хованской.

Депутат считает целесообразным ввести полное ограничение строительных и ремонтных работ в помещениях многоквартирных домов и на прилегающих к ним территориях. Нарушителей предлагается привлекать к ответственности.

Напомним, с 26 марта соблюдать домашний режим в обязательном порядке должны будут граждане старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. С 21 марта не проводятся занятия в школах для учеников пятого класса и старше, однако многие образовательные учреждения перешли на дистанционный формат. В связи с пандемией COVID-19 россияне переходят на работу в удаленном режиме.