Минстрой предлагает упростить процедуру признания жилья аварийным в случае ЧС

Министерство строительства и ЖКХ предложило не проводить специальную оценку в отношении жилья, пострадавшего в результате наводнений, лесных пожаров, ураганов. Такую недвижимость сразу предлагается признавать непригодной для жизни.

Бюрократические проволочки в минувшем году существенно затянули процесс решения вопросов с жильем в Иркутской области во время наводнения. Тогда стихия нанесла урон 5,4 тысячи жилым домам. Люди обязаны были предоставлять копии правоустанавливающих документов, специальные процедуры должны были провести межведомственные комиссии.

Минстрой предлагает ввести процедуру «массовой оценки», в рамках которой непригодными для проживания будут определяться все жилые дома в пределах зоны чрезвычайной ситуации, пишет АПИ. При этом собственников освободят от обязанности предоставлять документы, поскольку те могут быть утрачены при понятных обстоятельствах. Решение вопроса с недвижимостью в этой ситуации предлагают ограничить 20 днями.

Отмечается, что в текущих правилах непригодными для жилья признаются в том числе дома в зоне схода оползней, снежных лавин и ежегодно затапливаемых территорий.