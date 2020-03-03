29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе

Группа компаний ФСК провела опрос среди жителей столицы, выяснив, что именно не нравится москвичам в своих районах проживания. Выяснилось, что 31% граждан не устраивает устаревший жилищный фонд, пишет «Строительная газета».

Чуть меньшее число москвичей (29%) недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры. 28% отметили недостаток ресторанов и кафе, 25% — отсутствие магазинов и торговых центров, 12% — отсутствие скверов и парков.

В плане безопасности, по результатам опроса, наиболее проблемным оказался Юго-Восточный административный округ. 47% жителей там отмечают, что им не нравится контингент соседей, а 29% считают, что в их районе небезопасно ходить ночью. Последний показатель актуален и для жителей Подмосковья.