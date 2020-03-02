Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви

Муниципальный депутат района «Черемушки» Елена Селькова в Москве обвинила Управу и ГБУ «Жилищник» в грубых нарушениях при кронировании деревьев в ряде столичных округов.

«Кронирование деревьев происходит с грубыми нарушениями. Подрядчикам, зачастую людям случайным, абсолютно не хочется выискивать высохшие ветки. Проще срезать под корень», — цитируют депутата «Новые известия». Обрезка ветвей проходит по абсолютному принципу, который оставляет ствол дерева голым.

Дендролог Денис Панасенко подтвердил, что коммунальщики ведут свою работу с нарушениями: «Я не вижу, чтобы места больших обрезов у нас в Москве обрабатывали. Что касается обрубки всех ветвей и доведения дерева до состояния ствола, иначе говоря "остолопа", для этого должны быть серьезные основания. Должно быть заключение специалистов о том, что дерево повреждено вредителями или его должны признать больным». Специалист отмечает, что такие решения может принимать только городской департамент природопользования.

В Москве уже есть прецедент, когда в отношении ЖКУ был составлен протокол за несоблюдение требований при благоустройстве в той части, которая касается ухода за деревьями и кустарниками.

Гражданам советуют требовать от коммунальщиков порубочные билеты, если те роют во дворе траншеи вблизи деревьев, задевая корни, и срезают все ветки на стволе. В противном случае следует обращаться в полицию и в мэрию.