Эксперты прогнозируют рост стоимости найма жилья в крупных городах на 5–15%

Исследование аналитического центра «Авито.Работа» показало, что в Москве студенты платят за съемное жилье почти 78% от своего дохода, а в среднем по России – порядка 50%, передает ТАСС.

«В среднем по стране это [зарплата студентов] 32 600 рублей в месяц. Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. рублей) и Екатеринбурге (34 500 рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23 300 рублей), Ульяновске (24 400 рублей) и Ижевске (25 100 рублей)», — утверждают авторы.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге найм жилья в среднем обходится почти на 13 тысяч рублей дешевле, чем в Москве: 22 тысячи против 35 тысяч. В других крупных городах его стоимость составляет порядка 14–16 тысяч рублей, то есть около 50% зарплат студентов.

При этом, по данным «Известий», в крупных городах стоимость съемных квартир может вырасти на 5–15%. Причинами такого увеличения цены эксперты называют увеличение спроса, дефицит предложения, рост цен на ЖКУ, переход застройщиков на эскроу-счета, а также увеличение фискального контроля со стороны государства, которое, как рассказывает замдиректора по продажам ГК «Грантель» Сергей Нюхалов, вынуждает собственников регистрироваться в качестве самозанятых и оформлять доход официально.