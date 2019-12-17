В Минстрое попросил не давать "сигналов без денег" в вопросах доступного жилья

Заместитель министра строительства Никита Стасишин в ходе совещания в Совфеде объяснил, по какой причине не исполняется поручение президента РФ Владимира Путина о формировании в стране рынка доступного арендного жилья. Призывал к этому глава государства еще в 2014 году.

По словам чиновника, застройщикам гораздо выгоднее заниматься коммерческим жильем. Для строительства доступных квадратных метров нужны вложения из федерального и регионального бюджетов, но сегодня на это отсутствуют свободные средства.

«Никто не говорит, что не нужно выполнять поручение президента, но давать людям сигнал без денег не нужно», — цитирует Стасишина «Парламентская газета».

Заместитель министра поддержал идею формирования части фонда арендного жилья за счет госпрограммы расселения ветхого и аварийного жилья.