В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье

В Семейный кодекс внесут изменения, касающиеся дополнительных расходов при выплате алиментов, сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты уже приняли в первом чтении поправки в федеральное законодательство

Статья 86 Семейного кодекса предусматривает дополнительные обременения для родителя, проживающего отдельно от ребенка после развода, по обстоятельствам, связанным со здоровьем. Законодатели расширили статью, чтобы учесть и ряд иных обстоятельств, требующих дополнительных средств для содержания несовершеннолетнего.

В частности, речь идет о возмещении средств на жилье для постоянного проживания ребенка в случае, если он не располагает соответствующими квадратными метрами.