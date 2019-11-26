Медведев приказал держать продухи в подвалах открытыми

Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, пишет «Российская газета».

Теперь в подвальных помещениях должен оставаться открытым один из продухов. Это позволит в течение года сохранять в технических подпольях установленную законом температуру и влажность.

Ранее о разработке этого постановления сообщал вице-премьер Виталий Мутко. Он в том числе отмечал, что эта мера обезопасит бездомных животных: не оставит их на улице и не замурует в подвалах.

Ранее в Петербурге начальник спецотдела городского управления ветеринарии Валерия Яшина говорила о планах по проведению разъяснительных работ среди населения по поводу проживания безнадзорных животных в подвалах. Она предлагала обустраивать специальные места проживания для кошек, поскольку существующие приюты не могут принять всех животных.