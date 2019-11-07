Минстрой предлагает на деньги граждан оттянуть признание жилья аварийным

Минстрой предложил финансировать ремонт домов со степенью изношенности более 70%, которые пока не признали аварийными, через включение их в трехлетние подпрограммы капремонта, которые осуществляются за счет граждан, сообщает газета «Известия».

Также при соответствующем решении местной власти предусмотрена возможность софинансирования. При этом ремонт будет осуществляться только посредствам «необходимых работ», чтобы жизни и физическому здоровью жильцов ничто не угрожало, пока здание не признают аварийным.

Как отмечает издание, по данным Росстата, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66–70% относилось более 231 тысячи зданий, а с износом свыше 70% — более 101 тысячи. Количество зданий в аварийном фонде в несколько раз меньше.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин полагает, что жильцов таких домов проще было бы расселить, с этим соглашается и исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По мнению ответственного секретаря экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, подпрограмма лишь оттягивает решение проблемы и не приведет к сокращению объема аварийного жилья.