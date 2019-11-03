Уральский федеральный округ назван регионом с лучшими условиями для ипотеки

Эксперты Райффайзенбанка определили регионы с самыми благоприятными условиями для приобретения квартиры в ипотеку.

Выяснилось, что выгоднее всего покупать жилье в ипотеку в Уральском федеральном округе, передает ТАСС. Сообщается, что ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в УФО составляет в среднем 42% от зарплаты жителей региона.

На втором месте оказалась Центральная Россия, на третьем — Сибирь.

При проведении исследования специалисты Райффайзенбанка анализировали данные о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам за период с начала прошлого года по октябрь 2019-го, а также данные Росстата о средней зарплате в текущем году и средней цене квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Москва оказалась в середине рейтинга. Средний ежемесячный платеж здесь составляет 50,6 тысячи рублей, то есть чуть более половины средней зарплаты. «Дороже всего относительно средних зарплат жилье будет стоить жителям подмосковных Химок, Сочи и Калининграда», — отмечают эксперты.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что россиянам могут разрешить продавать ипотечное жилье без проведения торгов.